"Звезды советского экрана": советские экранизации произведений зарубежных писателей

"Требуется герой" – этот заголовок на страницах июльского выпуска журнала "Советский экран" за 1981 год можно было легко принять за приглашение на кинопробы. На самом деле это начало рассуждений режиссеров совсем на другую тему.

"Поиск актера – далеко не самое сложное, с чем приходится сталкиваться", – поделился с читателями режиссер Ян Фрид. "В самом начале пути я всегда оказываюсь перед непростым выбором. Каким вижу своего героя? И какой историей хочу поделиться со зрителем? В поисках ответа на эти вопросы, я нередко оказывался перед книжным шкафом, где стояли книги Лопе де Вега, Уильяма Шекспира и других зарубежных классиков. Они были источником вдохновения не только для меня, но и моих коллег-режиссеров!"

Кто напророчил Георгию Вицину роли выпивох, прославившие актера на всю страну? Какую фразу режиссер Михаил Ромм озвучил в фильме "Не горюй!"? Что возмутило поклонников Джерома Клапки Джерома в комедии "Трое в лодке, не считая собаки"? Кто помог Василию Ливанову получить роль Шерлока Холмса? На кого оказался похож Виталий Соломин? И почему французский драматург Робер Тома не захотел смотреть советскую экранизацию своей пьесы – фильм "Ищите женщину"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".