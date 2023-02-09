"Звезды советского экрана": Зинаида Кириенко

В апрельском номере журнала "Советский экран" за 1975 год читатели наткнулись на имя актрисы, о которой уже давно не было слышно – Зинаида Кириенко. Она ярко сверкнула в фильме "Тихий Дон", но позже таких мощных ролей у нее не было.

Однажды режиссер Евгений Матвеев в своей статье решил напомнить о талантливой девушке, которая исчезла из поля зрения. Он рассказал о самых выдающихся ее ролях и анонсировал: скоро Кириенко вернется на экраны с новой работой – в фильме "Любовь земная".

Как желание идти в ногу с модой чуть не оставило Зинаиду Кириенко без роли в "Тихом Доне"? Каким образом актриса могла потерять зрение на съемках картины "Судьба человека"? Как Кириенко угораздило выйти замуж за вчерашнего школьника? Как она стала жертвой домогательств? Кто помог ей вернуться на экран после нескольких лет простоя? И из-за чего актриса поссорилась с Ольгой Остроумовой на съемках?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".