"Звезды советского экрана": тонкости застолья в советском кино

Пока вся страна под звон бокалов доедала селедку под шубой и спорила о необходимости крошить яблоко в оливье, с телеэкранов прозвучала фраза, ставшая культовой. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" – плевался подвыпивший Ипполит, заставив отечественных хозяек изрядно поломать голову над тем, что же оказалось у него в тарелке. Журнал "Советский экран" решил внести ясность в этот вопрос и в январе 1978 года предложил своим читателям поговорить о тонкостях застолья в кино.

Из-за кого Наталья Селезнева разлюбила сосиски? Зачем Леонид Гайдай заставил трезвенника Георгия Вицина сделать глоток пива? Как стаканчик обычного пломбира превратился в яблоко раздора на съемочной площадке фильма "Три тополя на Плющихе"? Какую диету Леонид Гайдай прописал Наталье Крачковской во время съемок фильма "Иван Васильевич меняет профессию"? Какое блюдо стало визитной карточкой Александра Адабашьяна? И из чего была сделана вилка, съеденная графом Калиостро в "Формуле любви"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".