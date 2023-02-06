"Звезды советского экрана": фильм "Чародеи"

Январь 1985 года. На обложке свежего номера журнала "Советский экран" – актриса, чье имя теперь прочно связано у зрителей с празднованием Нового Года. С тех пор, как Александра Яковлева сыграла главную роль в сказке для взрослых "Чародеи", она окончательно утвердилась в статусе звезды отечественного кино. Некоторые кинокритики даже говорили об этой картине с ее феерическим актерским ансамблем, что она поборется за звание "самой народной" с новогодней комедией "Ирония судьбы, или С легким паром".

Как домашние тапочки помешали режиссеру уволить композитора Евгения Крылатова? Что придумал Семен Фарада для фильма "Чародеи"? Что раздражало Валентина Гафта в работе с Александрой Яковлевой? Кто заставил Александра Абдулова впервые запеть на экране? Почему режиссеру пришлось вычеркнуть из сценария часть сцен с Валерием Золотухиным? И по какой причине Георгий Вицин рыдал на просмотре фильма?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".