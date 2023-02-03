"Звезды советского экрана": "Вертикаль"

В начале февраля 1988 года через стекло киосков "Союзпечать" на прохожих пристально смотрел Владимир Высоцкий – это была обложка журнала "Советский экран", которая полностью посвящена артисту и певцу. В начале года ему бы исполнилось ровно 50 лет. А для редакции это был хороший повод вспомнить фильмы с его участием. В одном из материалов читатели узнали, что самым удачным опытом в кинематографе сам Высоцкий считал картину "Вертикаль".

Почему "Вертикаль" стала для Станислава Говорухина настоящим лотерейным билетом? Как съемочная группа обманула своего режиссера? Почему на звание музы для песни "Скалолазка" претендовали сразу несколько дам? Как Станислав Говорухин разыграл Высоцкого? За что муж Ларисы Лужиной хотел сбросить Высоцкого с горы? И какую "трехходовку" придумали режиссеры, чтобы песни Высоцкого попали в фильм "Вертикаль"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".