"Звезды советского экрана": "Человек-амфибия"

"Об этом фильме можно было бы написать фельетон – слишком незамысловатым он вышел", – с этих строк в марте 1962 года в журнале "Советский экран" начинался очередной выпад критиков в сторону создателей фильма "Человек-амфибия". "Вертинская – Гуттиэре то напряженно улыбается, то неестественно-печально смотрит с экрана. А Коренев – Ихтиандр постоянно грустит о возлюбленной и мнет в руках ее красную ленточку. При взгляде на эту картину невольно возникает вопрос – красота ли это или красивость?"

Почему Анастасия Вертинская отказалась от дублерши? Как чуть не погиб оператор фильма? Из-за чего чуть не лишился жизни Владимир Коренев? Почему Михаил Козаков не любил вспоминать о своей роли в фильме "Человек-амфибия"? И как картина повлияла на легкую промышленность в Советском Союзе?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".