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01 февраля, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": музыка Геннадия Гладкова в кино

"Звезды советского экрана": музыка Геннадия Гладкова в кино

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В июне 1984 года вышло интервью с композитором Геннадием Гладковым в свежем номере журнала "Советский экран". На фотографии – улыбающийся человек обнимает своего огромного пса и призывает: "Давайте дружить!" Многие зрители знают его в лицо, другие знакомы только с его музыкой в сверхпопулярных фильмах "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо" и "Формула любви".

Как под видом детских песенок Геннадию Гладкову удалось протащить запрещенный в Советском Союзе бит? Как за одну ночь он записал сразу несколько бессмертных хитов? Как сделал блатную мелодию главной темой советского фильма? Почему фальшивое пение Фарады и Абдулова музыкант назвал "победой"? И зачем для исполнения песни Гладкова одному из артистов понадобились женские туфли?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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