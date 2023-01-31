"Звезды советского экрана": "Полосатый рейс"

Лето 1961 года. Советский Союз продолжает широко праздновать свою космическую победу – полет Юрия Гагарина. Жизнь кипит – заводы работают, колхозы готовятся к сенокосу, институты – к вступительным экзаменам. Не отстает и кинематограф: в июньском номере журнала "Советский экран" ярко представлена грядущая премьера – дебютный фильм режиссера Владимира Фетина, комедия "Полосатый рейс".

Как глава СССР Никита Хрущев "спродюсировал" свой первый фильм? Почему не прошел сюжет про белых медведей? Какие курьезы сопровождали съемку главной сцены фильма – заплыв тигров? Как коллеги подбросили в клетку со львом оператора? Кого взяли в съемочную группу ради шимпанзе по кличке Пират?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".