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26 января, 18:05

Культура

"Звезды советского экрана": Александр Адабашьян

"Звезды советского экрана": Александр Адабашьян

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В первые дни января 1981 года в советских квартирах – букет новогодних ароматов: еловых лап, оливье, мандаринов. К ним добавился запах страничек только что вышедшего из типографии журнала "Советский экран". Внутри – праздничное интервью с обожаемым зрителями Александром Адабашьяном.

К этому времени за его плечами было несколько заметных актерских и сценарных работ. Но себя Адабашьян считает в первую очередь художником. Впрочем, список его профессий будет пополняться всю жизнь.

Каким образом Александр Адабашьян опозорился, работая ассистентом оператора? Как девушка в рваной кофте из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" стала его женой? Кто носил Адабашьяна на плечах в картине "Раба любви"? Зачем Михалкову и Адабашьяну пришлось постричься на съемках фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"? Как режиссер обезвредил Адабашьяна во время работы над "Приключениями Шерлока Холмса: "Собака Баскервилей"? И какие гадости об Адабашьяне писал Виталий Соломин в записной книжечке?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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