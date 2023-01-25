"Звезды советского экрана": Светлана Карпинская

Март 1958 года. Страна готовилась отметить Международный женский день. Мужчины носились по рынкам в поисках дефицитных веточек мимозы и думали о подарках своим любимым. Тем, кто так и не смог придумать ничего путного в свежем номере журнала "Советский экран" советовали купить билеты в кино и порадовать дорогих женщин новой комедией "Девушка без адреса", премьера которой запланирована во всех кинотеатрах страны на 8 марта. По этому случаю обложку журнала украшал портрет Светланы Карпинской, сыгравшей в этом фильме главную роль.

Как студентка филфака стала "Девушкой без адреса"? Что послужило причиной конфликта между Николаем Рыбниковым и Светланой Карпинской? Как любовь гоняла Карпинскую из одного театра в другой? По какой причине, став знаменитой, она отказалась сниматься в кино? И почему Светлана Карпинская рассталась с мужем, а затем стала матерью-одиночкой?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".