Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:05

Культура

"Звезды советского экрана": Светлана Карпинская

"Звезды советского экрана": Светлана Карпинская

Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет 25 января

На стриминговых сервисах вышел фильм "Тюрьма 77"

Москвичам рассказали, почему спустя десятилетия после смерти Высоцкого слушают и поют

Никиту Михалкова выписали из больницы

Никиту Михалкова выписали из больницы

Новости часа: более 7,5 млн человек привились от гриппа в Москве

Михалков сообщил, что его выписали из больницы

"Золотая рыбка": Екатерина Семенова

"Звезды советского экрана": Тамара Семина

Март 1958 года. Страна готовилась отметить Международный женский день. Мужчины носились по рынкам в поисках дефицитных веточек мимозы и думали о подарках своим любимым. Тем, кто так и не смог придумать ничего путного в свежем номере журнала "Советский экран" советовали купить билеты в кино и порадовать дорогих женщин новой комедией "Девушка без адреса", премьера которой запланирована во всех кинотеатрах страны на 8 марта. По этому случаю обложку журнала украшал портрет Светланы Карпинской, сыгравшей в этом фильме главную роль.

Как студентка филфака стала "Девушкой без адреса"? Что послужило причиной конфликта между Николаем Рыбниковым и Светланой Карпинской? Как любовь гоняла Карпинскую из одного театра в другой? По какой причине, став знаменитой, она отказалась сниматься в кино? И почему Светлана Карпинская рассталась с мужем, а затем стала матерью-одиночкой?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика