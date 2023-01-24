"Звезды советского экрана": Тамара Семина

Зима 1961 года. Настроение праздничное: кругом новогодняя мишура, нарядные елки. Все запаслись шампанским и продуктами для хлебосольного застолья, а журнал "Советский экран" в это время подводил итоги уходящего года. На обложке свежего номера появилось юное девичье лицо, а внутри – страница с итогами голосования. Лучшей актрисой была признана Тамара Семина за работу в фильме "Воскресенье".

Какой обман помог Тамаре Семиной получить роль Катюши Масловой в фильме "Воскресенье"? Кто и зачем пытался отравить актрису на съемках этой картины? Какие роли Семина подарила Людмиле Гурченко и Светлане Светличной? Как Тамаре Семиной удалось отбиться от докучливых ухаживаний Евгения Матвеева? Почему актриса называла Марка Бернеса своей "подружкой" и как он ей помог? И какую фразу на самом деле кричала Семина в самой драматичной сцене фильма "Вечный зов"?