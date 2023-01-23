"Звезды советского экрана": мужчины-актеры в женских ролях

Как-то раз в одном из интервью Александра Калягина спросили, что для него счастье. Актер улыбнулся и сказал, что счастье – это разные роли. А через несколько недель, в марте 1990 года, эта же фраза стала заголовком к одному из разворотов журнала "Советский экран", где коллеги Калягина продолжили развивать его мысль. На странице издания собрались люди, которым довелось сыграть самые необычные для актеров-мужчин роли, – они воплотили на экране женщин.

Почему великому режиссеру Михаилу Ромму так и не довелось сыграть Елизавету I? Кто мог стать четвертым персонажем в компании Труса, Балбеса и Бывалого? Какое открытие сделал Александр Калягин во время съемок фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"? Кто придумал дуэт Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны? Почему Никита Михалков взял на роль внучки Нонны Мордюковой в фильме "Родня" мальчика? И какая роль поссорила Олега Табакова с тещей?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".