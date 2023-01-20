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Культура

"Звезды советского экрана": музыка Александра Градского

"Звезды советского экрана": музыка Александра Градского

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"Звезды советского экрана": любовные треугольники на съемочной площадке

Пронзительная история любви, рассказанная белым стихом под рок-н-рольный аккомпанемент и озвученная голосом Александра Градского, нашла отклик в душе зрителей. После премьеры музыкальной мелодрамы "Романс о влюбленных" миллионные тиражи пластинок Градского с песнями из картины разлетались с прилавков. А ноты "Колыбельной" из фильма, опубликованные журналом "Советский экран" в январе 1975 года, стали для поклонников талантливого музыканта подарком по случаю наступившего Нового года.

Зачем Александр Градский сменил фамилию? Чем он обидел Андрея Кончаловского и Булата Окуджаву? Какие обстоятельства помешали ему построить крепкую семью с Анастасией Вертинской? Какую песню Александр Градский посвятил Владимиру Высоцкому? Из-за чего композитор прекратил свое сотрудничество с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем? И почему Градский недолюбливал фильмы, в которых звучат его песни?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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