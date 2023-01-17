"Звезды советского экрана": Вячеслав Шалевич

Апрель 1984 года. Ровно через месяц любимый всеми актер Вячеслав Шалевич будет отмечать свой 50-летний юбилей. Чтобы поздравить его, редакторы журнала "Советский экран" разместили его портрет на обложке свежего номера.

Почему в первом фильме Вячеслава Шалевича не осталось ни одной сцены с его участием? С какой целью Шалевич и Стриженов из раза в раз срывали съемки картины "Капитанская дочка"? Как шутки над актером в фильме "Хоккеисты" привели к травме? Как вышло, что режиссер Владимир Басов увел у Шалевича любимую женщину? Почему актер не хотел сниматься в фильме "Три тополя на Плющихе"? И из-за чего Вячеслав Шалевич ушел из "Кабачка "13 стульев"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".