Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:55

Культура

"Звезды советского экрана": фильм "Простая история"

"Звезды советского экрана": фильм "Простая история"

"Тайны кино": "Мистер Икс", "Летучая мышь", "Принцесса цирка", "Свадьба в Малиновке"

"Тайны нашей эстрады": "Сама полюбила – никто не велел..."

Аремьера фильма "На тебе сошелся клином белый свет" состоялась в РФ

"Ночная смена": сиквел "Черной пантеры" и линия мужского белья от певицы Рианны

Новости часа: Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

The City: кинопремьеры ноября

"Тайны кино": "Его звали Роберт"

"Звезды советского экрана": "Пять вечеров"

"Тайны нашей эстрады": "Сияй, Ташкент!"

Октябрь 1960 года. Свежий номер журнала "Советский экран" открывался большой рецензией на только что вышедший в прокат фильм, которому, как совершенно справедливо предчувствует редакция, суждено получить всенародное признание. Прежде всего благодаря исполнительнице главной роли – Нонне Мордюковой и ее партнеру Михаилу Ульянову.

Фильм назывался незамысловато – "Простая история". В честь кого сценарист "Простой истории" назвал героиню фильма Александрой? За кого Нонна Мордюкова собиралась выйти замуж прежде, чем вышла за Вячеслава Тихонова? И какой была история ее отношений с Михаилом Ульяновым до "Простой истории"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика