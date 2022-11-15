"Звезды советского экрана": фильм "Простая история"

Октябрь 1960 года. Свежий номер журнала "Советский экран" открывался большой рецензией на только что вышедший в прокат фильм, которому, как совершенно справедливо предчувствует редакция, суждено получить всенародное признание. Прежде всего благодаря исполнительнице главной роли – Нонне Мордюковой и ее партнеру Михаилу Ульянову.

Фильм назывался незамысловато – "Простая история". В честь кого сценарист "Простой истории" назвал героиню фильма Александрой? За кого Нонна Мордюкова собиралась выйти замуж прежде, чем вышла за Вячеслава Тихонова? И какой была история ее отношений с Михаилом Ульяновым до "Простой истории"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".