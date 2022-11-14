"Звезды советского экрана": "Пять вечеров"

Шел 1979 год. Меньше месяца прошло с премьеры фильма Никиты Михалкова "Пять вечеров". По этому поводу редакция журнала "Советский экран" решила опубликовать рецензию. Будут ли счастливы 20 лет спустя Ильин и Тамара? Таким вопросом задался критик в своей статье.

Читателям, даже тем, кто еще не посмотрел картину, а только рассмотрел фотографию, на которой замерли Людмила Гурченко и Станислав Любшин, уже ясно: да, будут. У этих двоих впереди целая история.

Почему все считали, что фильм "Пять вечеров" – авантюра? Отчего Станислав Любшин расплакался во время разговора с режиссером? И где в "Пяти вечерах" можно обнаружить след от Ильи Ильича Обломова? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".