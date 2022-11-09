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09 ноября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": Наталья Селезнева, Лев Прыгунов, Светлана Тома

"Звезды советского экрана": Наталья Селезнева, Лев Прыгунов, Светлана Тома

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Февраль 1970 года. Зима не хочет сдавать свои позиции, жизнь словно замерла в ожидании тепла. Кутаясь в шарфы, люди спешат по уютным квартирам со свежим номером журнала "Советский экран".

Дома, листая любимое издание о кино, большинство читателей останавливается на рубрике, ставшей традиционной. Здесь рассказывается о молодых актерах, которые уже успели громко заявить о себе на всю страну. Сегодня это – Наталья Селезнева, Евгений Стеблов, Светлана Тома, Лев Прыгунов.

Зачем Леонид Гайдай попросил Наталью Селезневу раздеться на кинопробах? Ученым в какой области собирался стать Лев Прыгунов? Как обычная прогулка по "Мосфильму" привела Евгения Стеблова к всенародной славе? И как случайная встреча перевернула судьбу Светланы Тома?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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