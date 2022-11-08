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Культура

"Звезды советского экрана": Борис Хмельницкий

"Звезды советского экрана": Борис Хмельницкий

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1977 год. Страна только что отпраздновала 8 марта. И обложка свежего выпуска журнала "Советский экран" стала хорошим подарком для миллионов читательниц. Ведь на обложке – Борис Хмельницкий.

В Театре на Таганке его называли Бэмби, в честь сказочного олененка. Это прозвище приклеилось к актеру с легкой руки художественного руководителя труппы Юрия Любимова.

Кто помог Хмельницкому поступить в театральный? Почему в Театре на Таганке ему запретили сбривать бороду? Что Клаудия Кардинале обещала показать ему в Италии? Почему он отказался озвучивать Робин Гуда? Из-за чего он ушел из Театра на Таганке? И какое прозвище актеру дали в Доме кино?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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