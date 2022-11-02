"Звезды советского экрана": Игорь Ильинский

Январь 1964 года. Вот уже несколько лет после премьеры комедии "Карнавальная ночь" сложно представить новогодние праздники без повторных показов этого фильма. Редакция журнала "Советский экран" решила не отставать и тоже порадовала своих читателей. На обложку свежего выпуска поместили фотографию Игоря Ильинского. Его персонаж – товарищ Огурцов – чуть ли не самый заметный герой из "Карнавальной ночи". А эта роль, пожалуй, самая яркая в долгой и счастливой кинокарьере Ильинского. Однако, мало кто из его поклонников знал, что за маской вечно веселого комического актера скрывалась не одна грустная жизненная история.

Как Сергей Есенин спас жизнь юному Игорю Ильинскому? Из-за чего актеру пришлось покинуть театр Мейерхольда? Какая его роль задела за живое самого Сталина? Как любовь помогла Игорю Ильинскому пережить тяжелейшую утрату? Почему он хотел отказаться от роли Огурцова в "Карнавальной ночи"? И на какую хитрость пошел Эльдар Рязанов, чтобы утвердить любимого актера на роль Кутузова?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".