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"Звезды советского экрана": "Весна на Заречной улице"

"Звезды советского экрана": "Весна на Заречной улице"

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В середине 50-х прошлого века лирическая песня, в словах которой задается вечный вопрос: "Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?", стала самой популярной в СССР. Впервые она прозвучала в фильме "Весна на Заречной улице".

Картина сразу покорила сердца зрителей. Многие смотрели ее по несколько раз. Люди приходили в кинотеатры с тетрадочкой, чтобы во время сеанса записать слова полюбившейся песни. Между тем поток писем захлестнул редакцию журнала "Советский экран". Читатели просили напечатать текст и ноты. В мае 1957 года главный журнал о кино откликнулся на эти бесчисленные просьбы.

Почему Николая Рыбникова не хотели утверждать на главную роль в фильм "Весне на Заречной улице"? Каким образом режиссер Марлен Хуциев и его съемочная группа дали второе рождение Одесской киностудии? С кем из участников съемочной группы начался роман у Нины Ивановой? Какими еще талантами, кроме операторского мастерства, блеснул в "Весне на Заречной улице" Петр Тодоровский? И с какой целью на съемках фильма нарушали закон? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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