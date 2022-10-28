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"Звезды советского экрана": "По главной улице с оркестром"

"Звезды советского экрана": "По главной улице с оркестром"

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Ноябрь 1986 года. На страницах журнала "Советский экран" критики делятся своими впечатлениями от последних новинок кинопроката, одна из которых – фильм "По главной улице с оркестром" Петра Тодоровского.

Вот так прокомментировали работу Тодоровского кинокритики: "Странные люди привлекают режиссера – застенчивые, норовящие остаться в сторонке и промолчать, когда другие выступают с громкими заявлениями. Они никуда не лезут и ничего не требуют, но чувствуют момент, когда сказать свое тихое, но веское слово в защиту человеческой порядочности. Это то, на чем, по мнению романтика-режиссера, держится мир!"

Почему Олег Борисов не сыграл Достоевского? Кто стал прообразом главного героя фильма "По главной улице с оркестром"? Как Олег Борисов спас финальную сцену фильма? И почему картина, которая пришлась по сердцу зрителю, провалилась в прокате? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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