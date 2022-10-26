"Звезды советского экрана": "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Август 1966 года. Жара, зной. В Крыму на пляжах оживление. Отдыхающие только что прочитали в журнале "Советский экран", что на полуостров направляется съемочная группа великого комедиографа Леонида Гайдая. И вот теперь все жаждут хотя бы одним глазком взглянуть, как работает любимый народом режиссер и как рождается его комедия.

Как Гайдай спасал от распада легендарную троицу Вицин – Никулин – Моргунов? Зачем глава "Мосфильма" забаррикадировал кинокритиков? С какой целью Никита Хрущев брал в зарубежные поездки короткометражку "Пес Барбос и необычный кросс"? Что произошло в гостиничном номере между Гайдаем и Натальей Варлей? Почему актриса расплакалась на премьере картины? И о чем жалел Моргунов всю свою жизнь?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".