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"Звезды советского экрана": Михаил Козаков

"Звезды советского экрана": Михаил Козаков

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Очереди – привычное дело для конца зимы. Граждане бегают по магазинам, покупая продукты к новогоднему столу. В конце ноября 1974 года очереди неожиданно появились возле киосков Союзпечати, причем они состояли из женщин. Оказалось, что вышел свежий номер журнала "Советский экран", с фотографией одного из популярнейших и импозантных актеров страны – Михаила Козакова.

Как Михаил Козаков сорвал первый съемочный день фильма "Убийство на улице Данте"? Почему он стеснялся своей роли в "Человеке-амфибии"? Почему актеры фильма "Покровские ворота" его до смерти боялись? По какой причине Михаил Козаков засыпал на съемках комедии "Здравствуйте, я ваша тетя" и как совершил революцию в фильме "Соломенная шляпка"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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