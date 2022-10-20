"Звезды советского экрана": Людмила Касаткина и Павел Кадочников

В январе 1957 года у любителей кино был большой праздник – выпуск журналов "Советский экран", который был прерван в 1941 году, возобновляется.

В первом номере есть заметки о новых фильмах и о тех, которые вышли в то время, когда журнал не печатался. Актеры Людмила Касаткина и Павел Кадочников вспоминают свою совместную работу, ставшую легендарной, – комедию "Укротительница тигров".

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".