"Звезды советского экрана": Жанна Прохоренко

Декабрь 1981 года. Страна живет ощущением наступающего Нового года. На обложке свежего выпуска журнала "Советский экран" – одна из первых красавиц советского кино, Жанна Прохоренко.

В рубрике "Интервью по вашей просьбе" – большой разговор с актрисой. Поклонников у Прохоренко было немало – и в СССР, и за рубежом. И все благодаря ее дебюту в картине Григория Чухрая "Баллада о солдате". Как "Госкино" решило проблему парадного платья для Жанны перед поездкой на Каннский фестиваль и почему, примерив его, актриса разрыдалась?

Что успокоило ревность Светланы Светличной к Жанне Прохоренко? Каким образом актриса оказалась в эпицентре скандала? И как она потеряла любимого мужчину? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".