"Звезды советского экрана": Лев Прыгунов

Октябрь 1974 года. Первые заморозки, первые снежинки. Но на сердце у советских девушек тепло – согревает фотография красавца с открытым взглядом. Лев Прыгунов – молодой и невероятно обаятельный актер – в дождливые октябрьские дни появился на обложке журнала "Советский экран".

По какой причине Лев Прыгунов едва не стал артистом Якутии? Почему он, уже став знаменитым, долгое время жил в подвале? Как подружился с Иосифом Бродским? Почему даже всесильный режиссер Сергей Герасимов не смог помочь Льву Прыгунову? И как ему – актеру-антисоветчику – досталась роль большевика-революционера?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".