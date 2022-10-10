"Звезды советского экрана": лучшие фильмы киностудия имени Горького

В апреле 1979 года было установлено ежегодное празднование Дня советского кино. Журнал "Советский экран" решил отметить его тематическими выпусками о самых разных киностудиях СССР. Июньский номер был посвящен кинофабрике, которую многие считали одной из самых значительных в стране – киностудии имени Горького. Это был отличный повод вспомнить лучшие фильмы, которые создавались на этой базе и рассказать о том, что делается сейчас. Как студия имени Горького получила имя Горького? Почему почти все были против того, чтобы главную мужскую роль в фильме "Тихий Дон" играл Петр Глебов? Зачем Станиславу Ростоцкому потребовалась сцена в бане? Почему Татьяна Лиознова что-то дописывала к сценарию "Семнадцати мгновений весны"? И чего хотел добиться министр кинематографии, задерживая дыхание на премьере фильма "Пираты ХХ века"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".