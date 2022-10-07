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"Звезды советского экрана": "Летят журавли"

"Звезды советского экрана": "Летят журавли"

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1958 год вошел в историю отечественного кинематографа. Событие, которое стал обсуждать весь мир, – советский фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" на фестивале в Каннах. Престижной награды удостоилась картина "Летят журавли" с Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях.

Об этом исключительном событии страна узнала из 12-го номера журнала "Советский экран". Из-за чего Алексей Баталов не хотел сниматься в фильме "Летят журавли"? Почему Татьяна Конюхова отказалась от роли Вероники? Какую информацию о себе скрывала Татьяна Самойлова во время съемок этого фильма? Как творческие поиски оператора довели Алексея Баталова до больничной койки и какую пользу актер из этого извлек?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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