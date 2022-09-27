"Звезды советского экрана": поздние роли Анатолия Папанова

Октябрь 1982 года. Похолодало и постоянно моросит дождь. Но настроение граждан улучшается моментально, как только взгляд падает на обложку журнала "Советский экран". Там портрет Анатолия Папанова и большое интервью с ним во весь разворот. И это не случайно, редакция готовится к юбилею актера. В конце месяца ему исполнится 60 лет.
Анатолий Папанов – уже зрелый мастер. Больше семи десятков ролей на экране. Невероятное количество мультипликационных персонажей, озвученных его неповторимым голосом. Как ответный подарок зрителю к юбилею – премьера лирической комедии "Отцы и деды".
Кто мог сыграть роль Папанова в "Белорусском вокзале"? Как актер ставил на место надоедливых поклонников? Как он доводил до истерики коллег по театру Сатиры? Кто был для Папанова первым Остапом Бендером? Из-за чего так и не стали друзьями Папанов и Миронов? И почему актеру было так трудно танцевать "пьяный танец" Кисы Воробьянинова?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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