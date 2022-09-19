"Звезды советского экрана": легендарные голоса великих драматических актеров

В преддверии полувекового юбилея студии "Союзмультфильм" журнал "Советский экран" порадовал своих читателей чередой публикаций о том, как рождаются на свет шедевры отечественной мультипликации. В июне 1985 года художники-мультипликаторы приоткрыли для киноманов двери своей мастерской, а Олег Табаков рассказал о своей самой необычной и самой любимой роли – о коте Матроскине!

Кого пародировала Ия Саввина, озвучивая Пятачка из "Винни-Пуха"? Почему Фаина Раневская отказалась произносить последнюю реплику Фрекен Бок? У кого Олег Табаков позаимствовал знаменитую интонацию кота Матроскина? И каким образом дефект речи Георгия Буркова "сблизил" его с Леонидом Брежневым? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".