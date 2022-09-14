"Звезды советского экрана": Ирина Муравьева, Вера Алентова, Раиса Рязанова

Начало марта 1981 года. Мужчины раскупают розы и мимозы, женщины примеряют лучшие платья. Все готовятся к Международному женскому дню. И неслучайно именно в эти дни журнал "Советский экран" берет интервью у трех актрис, сыгравших главных героинь в популярнейшем фильме "Москва слезам не верит".

Вера Алентова, Раиса Рязанова и Ирина Муравьева делятся с читателями впечатлениями от своих Катерины, Тони и Людмилы. Сейчас они признаются в искренней любви к ним. Но читатели даже не догадываются, что еще недавно актрисы испытывали к своим героиням чуть ли не неприязнь. За что Ирина Муравьева обиделась на свою Людмилу? В чем Раиса Рязанова оказалась полной противоположностью Тоне? Отчего Вера Алентова не хотела играть Катерину? Как Ирина Муравьева стала противницей эротики? И кто прятал Веру Алентову от режиссера?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".