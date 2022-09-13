"Звезды советского экрана": Эльза Леждей

Декабрь 1975 года. В Москве жуткий холод. Столбик термометра опустился на минус 20 градусов и ползет ниже. Горожане передвигаются по улицам короткими перебежками – до киоска "Союзпечать" и обратно. Надо купить журнал "Советский экран", пока его не расхватали.

Там на обложке портрет под стать погоде – Эльза Леждей, настоящая снежная королева. Холодная и прекрасная. С тех пор, как она была назначена на роль Зиночки Кибрит в сериал "Следствие ведут знатоки", ее популярность взлетела до небес. И зрители стали ее любовно называть "наш Шерлок Холмс в юбке".

Кто устроил овацию Эльзе Леждей в Риме? Во время каких фильмов и за кого актриса выходила замуж? Почему Эльза Леждей перестала сниматься в фильмах мужа? По какой причине актриса полжизни пряталась за плотно закрытыми шторами? И как сериал "Следствие ведут знатоки" спас Леждей от безработицы?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".