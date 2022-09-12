"Звезды советского экрана": "Соломенная шляпка"

В мае 1975 года в свежем номере журнала "Советский экран" вышла статья, посвященная весьма экзотическому жанру в советском кино – "мюзиклу", и обстоятельный рассказ о фильме, недавно вышедшем на телеэкраны, под названием "Соломенная шляпка". Режиссер Леонид Квинихидзе собрал на площадке потрясающий актерский ансамбль: Андрей Миронов, Екатерина Васильева, Владислав Стржельчик, Людмила Гурченко. Но он еще и превратил сами съемки в настоящий аттракцион.

Почему худсовет не хотел утверждать Людмилу Гурченко на роль хозяйки шляпного магазина? Как Алиса Фрейндлих спасала Михаила Боярского от насмешек товарищей? Зачем роль Сергея Мигицко поручили озвучивать Александру Демьяненко? Как Владислав Стржельчик разыграл своего друга Ефима Копеляна? Почему Андрей Миронов был уверен, что сцены с участием Михаила Козакова вырежут из фильма? Как Булат Окуджава помог актеру исполнением песни "Женюсь"? И причем тут завещание мушкетера?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".