"Звезды советского экрана": фильм "Павел Корчагин"

В январе 1957 года с обложки журнала "Советский экран" кричит свое "Даешь!" Павка Корчагин в исполнении молодого актера Василия Ланового. В минувшем году картина Александра Алова и Владимира Наумова с триумфом прошла в советских кинотеатрах. И опубликованные снимки разбередили душу всем, кто ее видел.

Как Александр Алов и Владимир Наумов выпрашивали у маститых режиссеров еду? Из-за чего они подрались на съемках? Почему Георгий Юматов не получил роль Павки Корчагина? Что придумали педагоги Щукинского училища, чтобы не исключать Василия Ланового из учебного заведения? И какая память о фильме осталась на ладонях у актера?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".