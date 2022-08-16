"Звезды советского экрана": "Бег"

В жаркий август 1970 года советские граждане уезжали в отпуск – на черноморское побережье. Чтобы скоротать время в поездах дальнего следования, лучшее средство прихватить с собой свежий, еще пахнущий типографской краской, выпуск журнала "Советский экран". Здесь всегда было что-то о новинках в кинематографе. И вот разворот о съемках фильма "Бег". В большом кинематографе СССР – это первый случай экранизации произведения писателя Михаила Булгакова. "Бег" удалось протащить под соусом "фильм о гражданской войне".
Почему режиссеры фильма "Бег" в начале съемок приняли решение тратить как можно больше денег? Как они вступали в потустороннюю связь с самим Булгаковым? Кто такой Кузьма и почему директору фильма "Бег" пришлось таскать его на спине? Зачем режиссерам потребовались роботы? Как наклеенные усы определили комедийный рисунок сцены с Михаилом Ульяновым и Евгением Евстигнеевым? И каким образом режиссер выиграл свой фильм в "козла"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: