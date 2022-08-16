"Звезды советского экрана": "Бег"

В жаркий август 1970 года советские граждане уезжали в отпуск – на черноморское побережье. Чтобы скоротать время в поездах дальнего следования, лучшее средство прихватить с собой свежий, еще пахнущий типографской краской, выпуск журнала "Советский экран". Здесь всегда было что-то о новинках в кинематографе. И вот разворот о съемках фильма "Бег". В большом кинематографе СССР – это первый случай экранизации произведения писателя Михаила Булгакова. "Бег" удалось протащить под соусом "фильм о гражданской войне".

Почему режиссеры фильма "Бег" в начале съемок приняли решение тратить как можно больше денег? Как они вступали в потустороннюю связь с самим Булгаковым? Кто такой Кузьма и почему директору фильма "Бег" пришлось таскать его на спине? Зачем режиссерам потребовались роботы? Как наклеенные усы определили комедийный рисунок сцены с Михаилом Ульяновым и Евгением Евстигнеевым? И каким образом режиссер выиграл свой фильм в "козла"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".