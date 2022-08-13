"Звезды советского экрана": Тамара Макарова

В марте 1959 года журнал "Советский экран" устроил своим читателям встречу с первой леди отечественного кинематографа – Тамарой Макаровой. "Она была эталоном женщины!", – отзывался о своей наставнице ее ученик Сергей Никоненко. Как и его однокурсники, он был от нее без ума. За глаза во ВГИКе Макарову называли Хозяйкой медной горы.

О чем Тамару Макарову просил Сталин? Почему Герасимов и Макарова решили не иметь детей? По какой причине Тамара Макарова отказалась от роли Анны Карениной в Голливуде? Какую хитрость она провернула, чтоб начинающим киноактерам стали платить деньги за съемки? И за что ругала Людмилу Гурченко? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

