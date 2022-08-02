"Звезды советского экрана": Вадим Спиридонов

"Вадим Спиридонов мне всегда нравился тем, что он пронзительно русский!" – поделился как-то в своих воспоминаниях об актере драматург Эдуард Володарский. В марте 1981 года журнал "Советский экран" подтвердил эти слова и посвятил обложку и разворот одному из самых масштабных актеров отечественного кино. У Спиридонова действительно был по-настоящему русский характер. Если любил, то до гроба, а если ненавидел, то до потери пульса.

Почему Николай Еременко-младший и Вадим Спиридонов недолюбливали друг друга? Из-за чего Спиридонов едва не развелся с женой? Из-за чего он разрыдался на съемках "Вечного зова" и как рисковал здоровьем? За что его ненавидели зрители? И почему боялись режиссеры? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

