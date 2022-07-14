"Звезды советского экрана": Анастасия Вертинская, Михаил Кононов, Андрей Мягков

В сентябре 1969 года журнал "Советский экран" посвятил большой материал молодым актерам Анастасии Вертинской, Михаилу Кононову и Андрею Мягкову. "Проблемы и судьбы молодых" – так называлась рубрика. "Разве у этих троих везунчиков могут быть какие-то проблемы?", – изумлялись читатели. Вот, например, Анастасия Вертинская – дочь знаменитых родителей, появилась на свет с серебряной ложкой во рту. И ведь почти никто из зрителей не знал, что в свой первый фильм "Алые паруса" она попала, в буквальном смысле, с улицы.

Почему Михаилу Кононову пришлось партизанить на съемочной площадке? После какой картины коллеги стали называть его универсальным артистом? Как инженер Андрей Мягков стал актером? Каким образом зубной врач помог ему сняться в фильме "Братья Карамазовы"? И из-за чего Анастасия Вертинская впала в депрессию на съемках романтической мелодрамы "Алые паруса"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".