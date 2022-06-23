"Звезда советского экрана": "Одиноким предоставляется общежитие"

В мае 1984 года тысячи москвичей, трясясь в переполненных электричках и автобусах, покидали столицу и спешили на дачи, прихватив с собой свежий номер журнала "Советский экран". По традиции читатели сразу же пролистывают выпуск до конца, где редакция помещает информацию о ближайших премьерах в кино. Там была информация о фильме "Одиноким предоставляется общежитие". Он рассказывал историю о свахе и сватовстве. В главных ролях были Наталья Гундарева и Александр Михайлов.
Зачем Фрунзик Мкртчян просил покрасить арбуз? Почему режиссеру не понравилась Наталья Гундарева? И как сценаристу удалось его переубедить? Чем руководство ткацкой фабрики заставило заниматься актеров в первый же съемочный день? Кто и зачем так изуродовал персонажа Александра Михайлова?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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