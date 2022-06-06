"Звезды советского экрана": "Покровские ворота"

В мае 1983 года поклонники кино раскупали свежий, пахнущий типографской краской, номер журнала "Советский экран". В рубрике "Штрихи к портрету" – большая статья о знаменитом советском поэте и барде Булате Окуджаве, который к началу 1980-х уже был признанным мэтром, автором многих шлягеров для кино. А тут такой повод для интервью – пару месяцев назад по телевизору показали фильм "Покровские ворота", который вернул зрителей в удивительные 1950-е – время молодости сценариста и драматурга Леонида Зорина, юности самого режиссера и творческого взлета барда Булата Окуджавы, чьи песни окончательно сцементировали историю о дерзком студенте Костике и его соседях по московской коммунальной квартире.

Как товарищ Дзержинский дал старт работе над фильмом "Покровские ворота"? Кто из молодых актеров был признан двойником "молодого Андрея Миронова"? Почему трио знаменитостей проиграло роли Хоботова, Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича неизвестным эпизодникам?

Какой малоизвестный талант Леонида Броневого открылся в работе над ролью Велюрова? И как в "Покровские ворота" попал тренер сборной Москвы по мотоболу? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".