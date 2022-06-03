"Звезды советского экрана": Андрей Мягков и фильм "Гараж"

Горло повязано теплым шарфом, губы сжаты, взгляд печальный и задумчивый. Таким увидели Андрея Мягкова читатели майского номера журнала "Советский экран" за 1979 год. Под фотографией подпись – "Андрей Мягков в гримерной перед съемкой эпизода в фильме "Гараж".

Прозорливый читатель готов был биться об заклад – актеру роль не по душе. Те, кто так думали, были не далеки от истины. На этот раз Эльдар Рязанов приготовил для своего любимчика непростого персонажа. И это была самая настоящая режиссерская месть.

Как Андрей Мягков заставил Рязанова поверить в его талант? Какую просьбу актера Эльдар Рязанов отказался выполнять? И как Мягков за это отомстил?

Как Рязанов обхитрил всю съемочную группу картины "Служебный роман"? За какие прегрешения он наказал Андрея Мягкова и оставил его без голоса? И как ради актера он злоупотребил своим служебным положением? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".