"Звезды советского экрана": Наталья Тенякова

В августе 1969 года счастливчики, которым повезло купить свежий выпуск журнала "Советский экран", жадно глотали каждое слово, сказанное об Андрее Миронове. И здесь же – на развороте, рядом с его фотографиями, сияет еще одна – совсем молодая актриса, чье имя больше гремело в театральных кругах, чем в кино. Это Наталья Тенякова.

Как Сергей Юрский спас Наталью Тенякову от увольнения из БДТ? Какое прозвище она получила от мужа? Почему не любила сниматься в кино? Как беременность Теняковой перестала быть тайной? И ради чего Тенякова согласилась сниматься в роли бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".