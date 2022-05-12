"Звезды советского экрана": "Девушка без адреса"

В марте 1958 года читатели журнала "Советский экран" были в недоумении – в пятом номере прямо на обложке совершенно неизвестное лицо. Девушка в красной косынке с милой и озорной улыбкой. Но уже через пару страниц вся страна узнала, что это – начинающая актриса, сыгравшая главную роль в новой комедии Эльдара Рязанова "Девушка без адреса", Светлана Карпинская.

Почему худсовет отказал в роли Людмиле Гурченко? Как ее место заняла неизвестная студентка с филологического факультета? Как Зоя Федорова вернулась на большой экран после восьми лет лагерей? Почему не сложилась дальнейшая кинокарьера Светланы Карпинской? Из-за чего фильм "Девушка без адреса" стал самой нелюбимой работой Эльдара Рязанова? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".