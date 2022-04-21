"Звезды советского экрана": Николай Гринько

В мае 1970 года на страницах свежего номера журнала "Советский экран" читателей ждала встреча с Николаем Гринько. Не так давно на экраны вышел фильм "Сюжет для небольшого рассказа", где он сыграл Чехова, чем окончательно и бесповоротно покорил сердца зрителей. "А глаза! Какие глаза!" – восторгались они в своих письмах. "И боль, и радость, и мука, и отчаянная веселость, ну все-все в глазах Чехова-Гринько! Иногда даже мелькает шальная мысль – неужели Чехова играет актер?".

Кто и почему считал, что Николай Гринько – американский актер? Как он чуть не променял съемки у Тарковского на рыбалку? Какое прозвище дала актеру Марина Влади? Как Николай Гринько избежал бандитского нападения? В каком фильме режиссер довел его до сердечного приступа? И какой его талант потряс режиссера фильма "Миллион в брачной корзине"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

