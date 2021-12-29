"Звезды советского экрана": Инна Чурикова и Глеб Панфилов

Майский номер журнала "Советский экран" за 1971 год для многих читателей стал настоящим событием. С обложки на киноманов смотрела та, которую признали лучшей советской актрисой, – Инна Чурикова. Зрители бурно обсуждали результаты голосования и вспоминали, как хороша она была в фильме "Начало". Его снял Глеб Панфилов, ставший для Чуриковой не только коллегой, но и мужем.

Почему Ольга Аросева испугалась того, что Инна Чурикова перейдет ей дорогу? Из-за чего у Чуриковой при первой встрече с Панфиловым пошла носом кровь? Какой фильм супругам так и не дали снять? По какой причине Чурикова не появлялась в кино пять лет? И почему ей так трудно было в фильме "Курьер"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".