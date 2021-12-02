"Звезды советского экрана": Лариса Удовиченко

Сентябрь 1986 года. В Советском Союзе развернута кампания борьбы за трудовую дисциплину. Опоздавших на работу сотрудников пугают увольнением и наказывают рублем.

Однако очередей у киосков "Союзпечати" меньше не стало. Рискуя получить штраф, граждане ждут, когда с минуты на минуту подвезут свежий выпуск журнала "Советский экран". Там в рубрике "Вопрос актеру" – большое интервью с одной из первых красавиц советского кино – Ларисой Удовиченко. Она же народная любимица. Она же Манька Облигация из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Как из-за Ларисы Удовиченко режиссер и партнер по фильму чуть не угодили в милицию? Как фильм "Золотая мина" привел Ларису Удовиченко к роли Маньки Облигации?

Какими легендами обросла знаменитая фраза Маньки Облигации? И что придумал Станислав Говорухин, чтобы у актрисы на съемках был помятый вид? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".