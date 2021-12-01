"Звезды советского экрана": Марина Дюжева

Февраль 1979-го года. На обложке свежего номера журнала "Советский экран" совсем юная девушка в модной шубе. Оказалась она здесь вовсе не случайно. В свои 23 года Марина Дюжева – уже состоявшаяся актриса и одна из главных надежд киномира. За плечами у нее уже полтора десятка картин, а в партнерах сплошь суперзвезды: Николай Крючков, Вахтанг Кикабидзе, Галина Польских. Дюжева совсем не теряется на их фоне, даже если играет небольшой эпизод.

Был ли у Марины Дюжевой роман с Игорем Старыгиным? Почему никто из актеров фильма "По семейным обстоятельствам" не верил в будущий успех картины? Из-за чего распался первый брак актрисы?

За что будущий муж Марины Дюжевой ее ударил на съемках? Как случилось, что актриса потеряла ребенка? И почему ей не достались правительственные награды и звания? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".