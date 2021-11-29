"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Георгия Данелии

К 80-у году советское кино достигло максимального за свою историю охвата зрительской аудитории, а журнал "Советский экран" – рекордных тиражей. В апрельском номере за 1980 год была указана цифра – 1,9 миллиона. При этом издание умудрялось не снижать планку.

В свежем выпуске был опубликован удивительно интересный материал о творчестве режиссера, который воплощал то лучшее, что было на отечественном экране: он умел говорить с самой широкой аудиторией, создавая при этом произведения искусства высшего класса. Это – Георгий Данелия.

При каких обстоятельствах Георгий Данелия изображал доброго режиссера, и кто в это время играл роль злого? Почему ему пришлось утверждать текст песни для картины "Я шагаю по Москве", сидя на крыше? Откуда взялась в его фильмах песня про Марусеньку?

Почему Георгию Данелии не понравился Вахтанг Кикабидзе? Каким мог быть финал фильма "Афоня"? И какую сцену из "Мимино" зритель мог никогда не увидеть? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".