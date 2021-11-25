"Звезды советского экрана": фильм "Республика ШКИД"

Апрель 1966 года. В свежем номере журнала "Советский экран" в одной из любимых рубрик "Идут съемки" – репортаж со съемочной площадки фильма "Республика ШКИД". Выход картины в прокат приурочен к сорокалетию с момента первого издания повести, которая уже давно стала суперпопулярной. Вот только режиссер Геннадий Полока еще не знает, что сразу после сдачи худсовету, фильм положат на полку, и спасти его удастся лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

За что режиссер Геннадий Полока сидел в тюрьме? Почему Сергея Юрского не хотели утверждать на роль Викниксора? Чем картина не угодила милицейскому руководству? Почему роль Павла Луспекаева сократилась в разы и превратилась в эпизодическую? Как уголовники обеспечивали железную дисциплину на съемочной площадке? И как спасли от гнева чиновников картину "Республика ШКИД"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

