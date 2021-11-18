"Звезды советского экрана": сцены из легендарных фильмов, попавшие под нож цензуры

Июль 1984 года. По кинотеатрам страны победоносно шествует фильм Владимира Бортко "Блондинка за углом" с Андреем Мироновым и Татьяной Догилевой в главных ролях.

В свежем номере журнала "Советский экран" киноманы надеялись узнать подробности о съемках залихватской комедии, но вместо этого их ждала статья с грозным названием "Мощное орудие идеологической работы партии". Так киноначальники решили напомнить кинематографистам и зрителям, что советские фильмы должны "утверждать идеалы", а не высмеивать бытовые неурядицы, как это позволил себе "молодой" и "неопытный" режиссер Бортко.

В результате над картиной, как это часто случалось в те годы, навис карающий топор цензуры. Она вообще чудом вышла в прокат. Чем министру культуры не угодила "Песня про зайцев"? Кто виноват в том, что советский зритель не увидел постельную сцену с участием Ии Саввиной и Владимира Высоцкого?

Что было не так с "черным Абдуллой" по мнению цензоров? Почему Георгий Данелия грозился убрать свою фамилию из титров фильма "Мимино"? И как цензура спасла Жоржа Милославского от ареста? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".